В Узбекистане по делу о прорыве дамбы Сардобинского водохранилища осуждено еще 29 человек

CentralAsia (UZ) - Еще 29 человек были осуждены в рамках уголовного дела, возбужденного по факту наводнения в результаты прорыва дамбы в Сардобе.

Как сообщило издание Кun.uz со ссылкой на свой источник, все подсудимые признаны виновными по статьям 167- ( Хищение путем присвоения или растраты), 209- (Должностной подлог), 243- (Легализация доходов, полученных от преступной деятельности) УК Узбекистана.

Заместитель генерального директора "Узтемирйулкурилишмонтаж" М.Х. осужден на 10 лет и 3 месяца, начальник отдела строительства гидротехнических сооружений Ф.Д. на 5 лет и штраф на 122, 6 миллиона сумов ($11,2 тыс.), начальник отдела ООО «УзГип» С.Р. на 5 лет со штрафом в 133,8 млн сумов ($12,2 тыс.).

Остальные подсудимые были оштрафованы на разные суммы и приговорены к различным срокам ограничения свободы. Кроме того, в общей сложности с ответчиков будет взыскано 115 миллиардов 811 миллионов сумов ($10,5 млн.) в счет доходов государства.

10 мая прошлого года в Верховном суде было рассмотрено первое уголовное дело по делу Сардобы и осуждены 17 человек.

Сардобинское водохранилище было построено в 2017 году, инициатива его строительства принадлежала нынешнему президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву, который тогда занимал пост премьера. На его строительство из госбюджета было выделено $404,4 млн.

Первого мая 2020 года произошел прорыв дамбы водохранилища, в результате чего в Сырдарьинской области были затоплены значительные территории Узбекистана и соседнего Казахстана. По официальным данным, были разрушены 2570 индивидуальных и 76 многоквартирных домов в Сардобинском, Мирзаабадском и Акалтынском районах Узбекистана.

Мирзиеев обещал в трех пострадавших районах страны построить 50 многоэтажных домов.