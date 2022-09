Иранские женщины вышли на акции протеста после смерти девушки, которую задержала полиция нравов. Видео

CentralAsia (CA) - Иранские полицейские применили слезоточивый газ для разгона акции протеста на западе Ирана, состоявшейся после похорон 22-летней Махсы Амини. Об этом сообщает Al Jazeera.

Девушка скончалась после задержания так называемой полицией нравов за несоответствие дресс-коду. Официальной причиной смерти стали проблемы с сердцем, однако очевидцы говорили, что ее избили в автозаке.

Иранская полиция опубликовала видеозапись из полицейского участка, на которой, по словам силовиков, зафиксирован момент, когда девушка потеряла сознание. По словам родственников Махсы Амини, что у нее не было проблем со здоровьем.

«Это была здоровая 22-летняя девушка. Ее привезли в больницу, где она несколько дней находилась в коме. Затем ее отключили от системы жизнеобеспечения и объявили мертвой. Вся страна требует расследования того, что произошло на самом деле»,— заявила журналистка Al Jazeera со ссылкой на семью девушки. Как сообщает телеканал, президент Ирана Эбрахим Раиси приказал министру внутренних дел начать расследование в связи со смертью девушки.

Mahsa Amini, 22, who died in the custody of Iran's morality police over forced hijab rules, was buried in her hometown of Saqqez, Kurdistan province, today.



Her funeral turned into a scene of large protests, violently confronted by security forces. pic.twitter.com/DqVjbSjIhE