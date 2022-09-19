В Малайзии задержали гражданку Узбекистана, разыскиваемую Интерполом за торговлю людьми

- Узбекистан, происшествия
- 15:04, 19 сентября 2022
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CentralAsia (UZ) - Из Куала-Лумпура в Ташкент была экстрадирована гражданка Узбекистана, разыскиваемая правоохранительными органами по каналам Интерпола за торговлю людьми, сообщает пресс-служба МВД РУз.
Отмечается, что женщина долгое время скрывалась на территории Малайзии под чужим именем.
В ходе совместных мероприятий, проведённых совместно с Национальными центральными бюро Интерпола Ташкента и Куала-Лумпура, а также при содействии представителей посольства Узбекистана в Малайзии удалось идентифицировать личность женщины. Позже она была заключена под стражу.
После принятого властями Малайзии решения о выдаче разыскиваемой, гражданка была доставлена в Узбекистан в сопровождении сотрудников Интерпола.
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