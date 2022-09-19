ЕС исключил сестру Алишера Усманова из санкционного списка

- Узбекистан, общество
- 15:08, 19 сентября 2022
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CentralAsia (UZ) - Сестру российского миллиардера узбекского происхождения Алишера Усманова, Саодат Нарзиеву, исключили из санкционного списка ЕС, составленного в ответ за вторжение в Украину. Об этом пишет The Guardian.
Саодат Нарзиева была включена в список Евросоюза в апреле текущего года вместе с рядом родственников российских чиновников и олигархов.
По данным издания, Усманов и Нарзиева в апреле обратились в суд с заявлением об отмене санкций, которые не позволяли им путешествовать по Евросоюзу или использовать активы, находящиеся на территории государств-членов. Последние сообщения указывают на то, что Усманов остается в санкционном списке.
Другие имена, исключенные из черного списка ЕС на этой неделе, включают покойного российского политика Владимира Жириновского и Ольгу Айзиман, бывшую жену финансиста Михаила Фридмана.