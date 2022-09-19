Как прошла церемония прощания с Елизаветой II. Фото

Люди отдают дань памяти королеве Елизавете II, Вестминстер-холл, Лондон, 18 сентября.

CentralAsia (CA) - В течение четырех дней до церемонии погребения гроб с телом королевы стоял в Вестминстер-холле, где ее подданные и официальные делегации из других стран могли с ней проститься. Как в Великобритании провожали Елизавету II.

До официальных похорон к гробу Елизаветы II выстраивалась очередь из скорбящих. В пятницу она достигла пяти миль (около восьми км), а время ожидания в ней составляло до 24 часов. Как сообщает The Guardian, в воскресенье (18 сентября) в 22:30 к гробу королевы были допущены последние люди, стоявшие в очереди.

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The Guardian сообщает, что сегодня (19 сентября) городские власти ожидают, что придет около 1 млн человек к королевскому дворцу и Гайд-парку. Вчера (18 сентября) данные Trainline показали, что спрос на транспортные услуги в Лондоне на 19 сентября возрос на 56% по сравнению с предыдущей неделей.

Сегодня, 19 сентября, после десятидневного официального траура пройдут похороны королевы Елизаветы II в Лондоне.

Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии на 97-м году жизни. Ее преемником стал принц Чарльз, взявший имя Карл III.