В Великобритании начались похороны королевы Елизаветы II. Фото, видео

CentralAsia (CA) - В Вестминстерском аббатстве в Лондоне 19 сентября начались похороны королевы Великобритании Елизаветы II. В церемонии принимают участие лидеры государств, короли и королевы.

Утром был прекращен доступ для публики, желающей проститься с королевой. Гроб с телом Елизаветы II выставлен для прощания в Вестминстер-холле с 14 сентября.

За это время дань уважения королеве отдали тысячи британцев и граждан других стран. Они выстраивались в многокилометровые очереди, в которых приходилось стоять более 12 часов.

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По данным «Би-би-си» в похоронах участвуют более миллиона человек, из них около 500 иностранные высокопоставленные лица.

Прощальная церемония будет продолжаться весь день.

По улицам Лондона за гробом королевы в пешей процессии следуют все члены королевской семьи, в том числе новый король Карл III.

Также отмечается, что панихиду проведет декан Вестминстерского университета, а проповедь - архиепископ Кентерберийский.

Королева Великобритании Елизавета II, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии на 97-м году жизни. Ее преемником стал принц Чарльз, взявший имя Карл III.