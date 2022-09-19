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На воcтоке Узбекиcтана в школьном ручье течёт кровавая вода (видео)

CentralAsia (UZ) -  В соцсетях распространилось видео на котором запечатлено, как кровавая вода течет в школьном ручье в городе Намангане, расположенном на востоке Узбекистана. Как сообщают авторы видео, такая вода течет в школьном и соседнем ручье несколько дней подряд.

18 сентября в УЧС Наманганской области отреагировали на ситуацию.

Согласно информации, когда УВД Намангана и УЧС обследовали место происшествия в районе Янги Наманган в махаллинском сходе граждан «Ишонч махалла» на улица Газина, установили, что сточные воды из питомника, расположенного на этой улице выливалась из канализационной сети и сбрасывались в арык.

Организована работа по устранению выявленной ситуации.

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