В Астане начался суд над племянником Назарбаева по делу о хищениях

Кайрат Сатыбалды

CentralAsia (KZ) - Судебное разбирательство по делу в отношении подозреваемого в хищениях Кайрата Сатыбалдыулы, являющегося племянником экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, началось в суде Астаны, сообщила пресс-служба городского суда.

Казахстанское агентство по противодействию коррупции в марте сообщило об аресте Сатыбалдыулы в рамках расследования уголовного дела по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. Позже стало известно о том, что Сатыбалдыулы также вменяют рейдерство и крупные хищения за счет необоснованного завышения тарифов на услуги подъездных путей к градообразующим предприятиям.

«Дело рассматривается в суде №2 района Байконыр в Астане. Кайрата Сатыбалдыулы обвиняют в совершении преступлений по статьям: «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и «присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному», - говорится в сообщении суда.

Антикоррупционная служба ранее также сообщала, что в отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследуются уголовные дела по подозрению в уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов.

Сатыбалдыулы - родной племянник Назарбаева. После окончания в 1990 году Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища в течение восьми лет служил в вооруженных силах и в органах национальной безопасности. Позже в разные годы занимал посты заместителя мэра столицы страны, вице-президента национальной нефтегазовой компании Kazakh Oil, первого вице-президента железнодорожной нацкомпании «Казахстан темир жолы». После возвращения на службу в Комитет национальной безопасности в 2003-2005 годах возглавлял кадровый департамент этой специальной службы. Работал секретарем партии власти «Нур Отан» (сейчас называется «Аманат»), в последние годы занимался бизнесом.

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