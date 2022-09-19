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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 208 дней военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 19 сентября.

личного состава – около 54 650 (+170) человек,

танков ‒ 2212 (+2) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4720 (+2) ед,

артиллерийских систем – 1313 (+4) ед,

РСЗО – 312 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 168 (+0) ед,

самолетов – 251 (+0) ед,

вертолетов – 217 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 920 (+2),

крылатые ракеты ‒ 238 (+0),

корабли/катера ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3581 (+3) ед,

специальная техника – 125 (+3).

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