Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 208 дней военных действий

Азия и мир, политика

17:16, 19 сентября 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 19 сентября. личного состава – около 54 650 (+170) человек, танков ‒ 2212 (+2) ед, боевых бронированных машин ‒ 4720 (+2) ед, артиллерийских систем – 1313 (+4) ед, РСЗО – 312 (+0) ед, средства ПВО ‒ 168 (+0) ед, самолетов – 251 (+0) ед, вертолетов – 217 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 920 (+2), крылатые ракеты ‒ 238 (+0), корабли/катера ‒ 15 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 3581 (+3) ед, специальная техника – 125 (+3). За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia