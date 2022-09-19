Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 208 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:16, 19 сентября 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 19 сентября.
личного состава – около 54 650 (+170) человек,
танков ‒ 2212 (+2) ед,
боевых бронированных машин ‒ 4720 (+2) ед,
артиллерийских систем – 1313 (+4) ед,
РСЗО – 312 (+0) ед,
средства ПВО ‒ 168 (+0) ед,
самолетов – 251 (+0) ед,
вертолетов – 217 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 920 (+2),
крылатые ракеты ‒ 238 (+0),
корабли/катера ‒ 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 3581 (+3) ед,
специальная техника – 125 (+3).
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