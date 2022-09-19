В Китае состоялись российско-китайские консультации по стратегической безопасности

CentralAsia (CA) - В Китае состоялись российско-китайские консультации по стратегической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба совета безопасности России.

В нем приняли участие секретарь совета безопасности России Николай Патрушев, член политбюро центрального комитета коммунистической партии КНР Ян Цзечи и представители министерств и ведомств двух стран.

В рамках встречи, были подчеркнуты важность наращивания двусторонней координации по целому ряду вопросов международной повестки дня. Отдельное внимание на переговорах уделено наращиванию контактов России и Китая в рамках ООН, ШОС и БРИКС.

Рассмотрена афганская проблематика, военно-политическая ситуация в АТР, в том числе обстановка на Корейском полуострове и вокруг Тайваня. Собеседники выразили обеспокоенность эскалацией напряженности со стороны США и их союзников в регионе. Затронута ситуация на Украине.

Стороны договорились о дальнейшем взаимодействии по линии военных ведомствс акцентом на проведение совместных учений, а также на укрепление контактов между Генеральными штабами.

Выражена заинтересованность в сохранении высокого уровня военно-технического сотрудничества. Намечены пути последовательного укрепления торгово-экономических отношений.

Консультация состоялась в городе Наньпин провинции Фуцзян КНР.