Байден пообещал поддерживать Украину, пока ей нужна будет помощь

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев, пока будет требоваться его помощь.

«Мы останемся с ними настолько долго, насколько им будет нужна наша помощь»,— сказал Байден CBS.

По его мнению, ситуация на Украине показала, что Россия «не обладает такими компетенциями и возможностями, как думали многие». Вместе с тем президент США считает, что нельзя назвать победой ситуацию, при которой Украине наносят ущерб.

Конгресс США весной одобрил предоставление Украине помощи на $40 млрд. С тех пор Вашингтон регулярно отправляет Киеву пакеты военной и другой помощи. 17 сентября в госбюджет Украины поступил грант в $1,5 млрд от США.