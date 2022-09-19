Количество детей с инвалидностью в Туркменистане за 4 года выросло почти на четверть, - отчет ООН

CentralAsia (TM) - За 2018-2022 годы в Туркменистане на 22,4 процента выросло количество детей до 18 лет, имеющих инвалидность. Об этом говорится в шестом периодическом докладе, представленном Туркменистаном в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин в конце июля.

В документе сказано, что в 2018 году в Туркменистане было зарегистрировано 19,6 тысяч детей-инвалидов, а в 2022 году — уже 24 тысячи. Причины увеличения их количества не называются.

При этом общее число инвалидов, согласно докладу, за тот же период выросло на 18,7% — со 153,1 тысячи до 179,6 тысячи.

Среди детей-инвалидов мальчиков несколько больше, чем девочек. Последних насчитывается 45,8 процента. У взрослых ситуация меняется — женщин-инвалидов имеется 53,5 процента.

Согласно отчету, размеры пособий по инвалидности за последние годы выросли, но все равно остаются небольшими. В случае с детьми-инвалидами средний размер пособия увеличился с 387 до 624 манатов (с $20 до $33 по рыночному курсу), в случае со взрослыми, имеющими инвалидность с детства — с 494 до 728 манатов (с $26 до $38). В докладе не приводится расклад по группам инвалидности, хотя в зависимости от тяжести заболевания сумма ежемесячных выплат различается.

Средний размер зарплаты в Туркменистане составляет, ориентировочно, 2 тысячи манатов. И даже эта сумма считается очень скромной, получатели таких зарплат вынуждены экономить на питании. Прожить на 728 манатов можно только с большим трудом.

По официальным данным, численность населения Туркменистана составляет около 5-6 миллионов человек (неофициальные источники считают, что в реальности этот показатель гораздо ниже). Сопоставимая по числу граждан страна в Центральной Азии — Кыргызстан, где проживают 6,7 миллиона человек. По состоянию на 2019 год там насчитывалось 194,3 тысячи инвалидов. Таким образом, по количеству лиц с ограниченными возможностями Туркменистан не сильно отличается от соседей.