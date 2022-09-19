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Глава МИД Туркменистана предложил создать автономную Национальную цифровую сеть

CentralAsia (TM) -  Автономную Национальную цифровую сеть для расширения и унификации системы электронной связи Туркменистана предложил создать вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов. Соответствующие предложения, направленные на активизацию деятельности отечественной дипслужбы в международном информационном пространстве и совершенствования инструментов национальной цифровой дипломатии, глава МИД представил на состоявшемся заседании Кабинета Министров, сообщает сегодня газета «Нейтральный Туркменистан».

Наряду с этим были озвучены предложения по созданию профильной Цифровой библиотеки для сбора, освещения и систематизации резолюций и иных документов, принятых в рамках ООН и других авторитетных организаций, а также цифрового музея дипломатической службы Туркменистана.

В целях оперативного и последовательного распространения информации о Туркменистане в глобальном Интернет-пространстве предлагается наладить долгосрочное сотрудничество с крупными международными медиакомпаниями и в данной связи в ближайшее время провести соответствующие консультации.

Руководитель МИД также отметил, что в контексте дальнейшего внедрения цифровых технологий и программного обеспечения в дипломатическую и консульскую деятельность Туркменистана целесообразным видится рассмотрение возможности создания медиаплатформы для мобильных телефонов дипслужбы. С её задействованием предусматривается посредством сотовой связи освещать ежедневные новости, обеспечить для граждан страны оперативный доступ к консульским услугам и наладить стабильный информационный обмен.

Ранее, в феврале 2020 года, в структуре центрального аппарата Министерства иностранных дел был создан отдел «Цифровая дипломатия». В числе его основных задач – донесение до мировой общественности приоритетов внешней политики и международных инициатив нейтрального Туркменистана посредством цифровых медиаресурсов.

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