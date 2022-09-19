Президент Узбекистана за недостаточную работу в сфере туризма уволил глав 14 районов

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 сентября в ходе видеоселекторного совещания, посвященного ерам повышения потенциала внутреннего и въездного туризма в стране, уволил 14 районных хокимов за недостаточную организацию работы данной в сфере. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

По данным пресс-службы, глава государства отметил, что с начала 2022 года Самарканд принял 900 тысяч, Фергана – 850 тысяч, Андижан – 650 тысяч внутренних туристов. Но в некоторых регионах, района и городах результаты не самые лучшие. Сырдарью посетили 151 тысяч, Навои – 262 тысяч, Джизак – 275 тысяч внутренних туристов, что значительно меньше их потенциала.

Услуги, предоставляемые иностранным туристам, в Кашкадарье очень низкие, а в Шахрисабзском, Яккабагском, Камашинском, Касбийском районах туристические услуги вообще не предоставляются.

В то же время доходы от обслуживания иностранных туристов в Джизаке, Навои, Сырдарье, Намангане и Сурхандарьинской области значительно отстают от остальных регионов. В частности, в Шерабадском, Алтынсайском, Косонсайском, Туракурганском, Арнасайском, Карманинском, Ургутском, Гулистанском, Янгиюльском, Хивинском районах туристические услуги вообще не предоставляются.

За недостаточную организацию работы главе Кашкадарьинской области М.Азимову объявлен выговор. Главы Шахрисабзского, Яккабагского, Камашинского, Касбийского, Косонсайского, Туракурганского, Арнасайского, Кармановского, Ургутского, Шерабадского, Алтынсайского, Гулистанского, Янгиюльского, Хивинского районов сегодня были уволены с занимаемых постов.