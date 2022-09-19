МИД Таджикистана сообщил о 41 погибшем в ходе конфликта на кыргызско-таджикской границе
- Таджикистан, политика
- 17:57, 19 сентября 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (TJ) - В ходе вооруженного конфликта на границе с Кыргызстаном погиб 41 человек. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Таджикистана Содик Имоми, выступая на брифинге в Душанбе.
Ранее в ведомстве сообщали о 35 погибших и порядка 30 раненных.
В свою очередь, кыргызская сторона сообщила о 59 погибших в результате боестолкновений и 163 пострадавших своих гражданах.
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