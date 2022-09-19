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В Туркменистане на этой неделе ожидается аномальная жара

CentralAsia (TM) -  Жара до 40°- 41° ожидается на этой неделе в отдельных районах Туркменистана, сообщает meteojurnal.

На всей территории Туркменистана в эту неделю также ожидается нетипичная для второй половины сентября жаркая, даже знойная погода с полным отсутствием дождей.

Дожди и понижение температуры обещаются лишь к концу недели благодаря северо-западному вторжению в западном регионе страны.

Во вторник по Туркменистану будет преобладать +31°…+36°.

В среду +31°…+36°, местами до +37°.

В четверг и пятницу в Балканском, местами Ахалском велаятах прогнозируется до +35°…+40°. В остальных районах +32°…+37°.

До +36…+41 ожидается в субботу в отдельных районах.

Вероятность понижения температуры предполагается в воскресенье на западе страны и в некоторых соседних регионах. Температура местами резко понизиться на 10°-15°. Возможны сильный ветер и дожди.

На остальной территории страны сохранится жаркая погода до +36…+41.

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