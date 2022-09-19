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Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Садыру Жапарову в связи с событиями на кыргызско-таджикской границе

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев от имени всех казахстанцев и от себя лично выразил соболезнование президенту Кыргызстана Садыру Жапарову и народу в связи с трагическими событиями на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

«Сохранение крепких дружественных и добрососедских отношений является нашей общей сокровенной задачей и отвечает коренным интересам всех братских народов Центральной Азии по построению мирного, устойчивого и безопасного региона. Казахстан твердо выступает за решение любых спорных вопросов исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами», - говорится в телеграмме.

Также Токаев пожелал кыргызскому народу крепости духа, мира и благополучия.

  • 14 сентября на кыргызско-таджикской границе началась перестрелка между пограничниками двух стран. До 17 сентября ситуация характеризовалась напряженной. Таджикская сторона продолжала обстрел, несмотря на договорённости о полном прекращении огня на линии границы.
  • 136 тыс. 770 граждан были вынуждены покинуть свои дома и бежать — они были эвакуированы.
  • По оперативным данным на 22:00 18 сентября, общее количество погибших составляет 59 человек, среди них дети. Количество пострадавших — 163 человека. Ряд раненых привезли в Бишкек для проведения операций.
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