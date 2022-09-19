В грузовике с макулатурой, ехавшем из России в Узбекистан, обнаружили 2 тысячи уголовных дел

CentralAsia (UZ) - Две тысячи уголовных дел обнаружили в грузовике, который выезжал из России в Узбекистан. Как выяснилось, тома материалов уголовных дел за семь тысяч рублей сдали в макулатуру башкирские полицейские. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, спрессованные тома уголовных дел обнаружили в прицепе тягача на приграничном пункте «Сагарчин» в Оренбургской области. Документы принадлежали отделу полиции № 3 по Уфе, и поначалу было непонятно, как они вообще оказались в грузовике. Следователи начали расследование и выяснили, что спрессованную бумагу на переработку в Узбекистан отправила компания «Экология РБ», которая занимается сбором макулатуры.

«В прицепе оказалось 1 956 уголовных дел, треть из них числились уничтоженными, а остальные — на архивном хранении. Все они были прекращены в связи с истечением сроков давности. Дела в макулатуру сдали двое сотрудников полиции — старший лейтенант Шарипов и майор Файзуллин. За это они получили чуть больше семи тысяч рублей. Деньги потратили на своё усмотрение», — пишет Baza.

Как отмечает издание, теперь у двух полицейских (а также их начальника, который передал им дела) большие проблемы, поскольку уголовные дела по закону должны уничтожаться под надзором специальной комиссии.