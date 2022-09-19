Туркменистан запретил предпринимателям ввозить продукты питания из Ирана

CentralAsia (TM) - В связи с возобновлением работы КПП Баджгиран (Bajgyran) на туркмено-иранской границе частные предприниматели из Туркменистана снова начали привозить в страну иранские товары, сообщает «Хроника Туркменистана».

На рассмотрение заявления и прочих документов, чтобы получить разрешения на такую деятельность чиновники установили срок в полгода. Бизнесмены, с которыми удалось поговорить журналисту ХТ, уверены, что такой большой срок установлен специально, чтобы требовать взятки. По их словам, за 1000 манатов (около 300 долларов) разрешение можно получить за неделю.

После получения разрешения надо через банк платить по 60 манатов каждую неделю за возможность ежедневно переходить КПП в Иран и обратно. С учетом того, что по вторникам погранпереход закрыт, каждый переход обходится в 10 манатов. Заплатив, люди стараются привозить товары из Ирана каждый день.

Также периодически надо сдавать тест на коронавирус. Граждане с медстраховкой платят за него 60 манатов, остальные – 120 манатов.

До пандемии люди привозили из Ирана по большей части продукты – безалкогольные напитки, кондитерские изделия, сливочное и топленое масло. Однако сейчас их ввозить запретили. Можно привозить средства для стирки и гигиены, пластиковую посуду и одежду.

Как сообщалось ранее, несмотря на открытие границы с Ираном с начала сентября стоимость килограмма фруктов и овощей на рынках Ашхабада увеличилась в среднем на 2-3 маната.

В конце августа, после 34-месячного простоя из-за коронавирусных ограничений, возобновил работу туркмено-иранский рынок в Баджгиране на границе двух стран. До закрытия через него в Туркменистан ежегодно экспортировалось товаров на общую сумму более $4 млн, а в Иран импортировалось товаров на $0,5 млн.