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Золотовалютные резервы Узбекистана достигли минимума с мая 2021 года

CentralAsia (UZ) -  На 1 сентября международные резервы Узбекистана составили $34,08 млрд. Об этом говорится на сайте Центробанка республики.

В течение августа их общий объём сократился на $527,4 млн. Стоимость резервных активов ЦБ уменьшается второй месяц и сейчас достигла минимальной отметки с мая 2021 года.

Валютных резервов за прошедший месяц стало меньше на $432,9 млн — сейчас они равняются $12,04 млрд. При этом вдвое увеличились суммы на узбекистанских депозитах в центральных банках, Банке международных расчётов и МВФ.

Золотой запас сейчас стоит $21,001 млрд, в августе обесценившись ещё на $76,7 млн. В то же время объём золота в хранилищах достиг пикового уровня прошлого октября — 12,3 млн тройских унций или 382,6 тонн (плюс 9 тонн к цифрам начала августа).

Сейчас котировки драгметалла на мировых биржах достигли минимума с весны 2020 года — за тройскую унцию предлагают около $1670. Из-за этого Узбекистан не экспортировал золото с апреля.

Тем не менее, нынешние резервы заметно превышают годовой объём импорта, который за 2021 год составил $25,5 млрд. Международные организации рекомендуют развивающимся странам иметь финансовую «подушку безопасности» в эквиваленте объёма импорта минимум за 3 месяца.

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