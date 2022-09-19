Риск фрагментации на Генеральной Ассамблее ООН, — Le Monde

CentralAsia (CA) - Военные действия в Украине привела к растущей разноголосице в мире, пишет Le Monde.

Уже на первом голосовании в ООН в марте, вопреки ожиданиям Запада, страны с наибольшей численностью населения отказались осудить Москву за ее действия. На нынешней Генассамблее ООН будет предпринята вторая попытка.

Президент России Владимир Путин остается вездесущей фигурой мировой политики, и это даже не требует его физического присутствия. Тень Владимира Путина будет сопровождать дебаты Генеральной Ассамблеи ООН, которые начинаются 19 сентября в Нью-Йорке на фоне конфликта между Россией и Украиной. Это важное мероприятие многосторонней дипломатии, отложенное из-за пандемии COVID-19 в 2020 и 2021 годах, продлится до 24 сентября на фоне неожиданного контрнаступления украинской армии после семи месяцев столкновений, выхода из которых не видно из-за дипломатического тупика в отношениях между Москвой и Киевом.

Никогда еще международный порядок не казался таким хрупким и «дисперсным» — мир как будто развалился на части. А украинский конфликт обнажил новую картографию глобального соотношения сил. С одной стороны, Запад и его союзники. Эту группу возглавляют США, у которых силенок не хватает и дальше быть мировым жандармом, но которые одержимы поддержкой Украины. Союзник США — ЕС, чьи страны страдают от возвращения военных действий на «старый континент». С другой стороны, Россия, член Совета Безопасности Организации объединенных наций, которого тем не менее обвиняют в нарушении Устава ООН из-за спецоперации в соседней стране. Россию в этом противостоянии осторожно и не без корыстных целей поддерживает Китай.

Наконец, третьей силой на мировой площадке выступает разнородная группа, состоящая из Индии, Бразилии, а также менее значительных стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Эти страны не хотят выбирать чью-то сторону между Западом и российско-китайским объединением, они обеспокоены дипломатическими, продовольственными и энергетическими последствиями конфликта России и НАТО на европейском континенте. «Этот конфликт знаменует, с одной стороны, падение влияния западных стран, несмотря на их поддержку Украины, а с другой стороны, знаменательное возвращение Соединенных Штатов в Европу», — отмечает бывший дипломат Жерар Аро.

Атмосфера напряженная. Эммануэль Макрон, который прибудет в Нью-Йорк в понедельник вечером после похорон королевы Елизаветы II, видит в активизации боевых действий опасность долгосрочного "раскола мира". В Елисейском дворце считают, что Генеральная Ассамблея должна способствовать усилению поддержки Украины, стремясь при этом сплотить «неприсоединившиеся» и "нейтральные" страны, чтобы оказать давление на Россию. Руководствуясь именно этими соображениями, глава французской дипломатии Катрин Колонна только что посетила Турцию и Индию. По словам французского дипломата, необходимо «не допустить углубления международных разногласий в контексте конфликта на Украине и отказаться от деления на блоки».

Президент Зеленский в режиме видеоконференции

Задача обещает быть сложной для Запада, даже если в Нью-Йорке будут отсутствовать лидеры Китая и Индии. Объявленный в западном мире изгоем, глава Кремля имеет возможность показать, что он не изолирован полностью. Незадолго до открытия Генеральной Ассамблеи ООН он встретился в Самарканде 15 и 16 сентября со своими китайским, индийским, иранским и турецким коллегами на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, который составляет конкуренцию саммиту G7, группы промышленно развитых стран.

По словам Владимира Путина, Си Цзиньпин выразил озабоченность украинским кризисом, но китайский лидер призвал все стороны совместно работать над продвижением международного порядка в более справедливом и рациональном направлении. Президент России, со своей стороны, приветствовал «возрастание роли новых центров силы в мире». Два лидера намерены бросить вызов ныне существующей системе международных отношений и, прежде всего, ослабевающему господству в ней западных стран во главе с США.

Находящийся в понедельник в Лондоне на похоронах королевы Великобритании президент США Джо Байден должен выступить с речью не раньше 21 сентября, а не на открытии ассамблеи. Хотя со времени создания ООН было принято, что президент США выступает на открытии. Тем не менее Байден выступит немного раньше главы иранского государства Эбрахима Раиси, учитывая, что переговоры по спасению ядерного соглашения, из которого три года назад вышли США по решению Дональда Трампа, зашли в тупик.

В тот же день ожидается, что президент Владимир Зеленский выступит в режиме видеоконференции из Киева. При этом многие делегации предупредили, что они не хотят, чтобы Украина была главной темой дебатов. Тем не менее несколько сессий будут посвящены борьбе с безнаказанностью за военные преступления. Естественно, тема подгадана под новости из города Изюм, недавно вновь отбитого украинскими войсками у россиян. Там сразу же вскрылись новые зверства. Наверняка будут обсуждены и последствия украино-российского конфликта. Несмотря на частичное разблокирование экспорта украинского зерна по морю и по суше, Владимир Путин продолжает обвинять Вашингтон и Брюссель в том, что их действия провоцируют нехватку продовольствия и резкий рост цен. «Мы должны избегать перекладывания ответственности на другого, то есть когда на западные страны пытаются переложить ответственность за последствия конфликта, развязанного Россией», — говорят в Париже.

Заручиться поддержкой не просто

Проблема Москвы — как найти союзников — становится не менее актуальной для западных стран, опасающихся увеличения пропасти между Западом и остальным миром. К своему удивлению, после обострения боевых действий 24 февраля Вашингтон и европейские столицы осознали, что заручиться поддержкой своих действий в «незападной» части мира им не так-то просто. Чуть больше недели после начала российской операции, когда Совет Безопасности был парализован, первое голосование на ГА ООН 2 марта 2022 года выявило масштабность проблемы.

С одной стороны, тогда, 2 марта, только четыре государства (Северная Корея, Сирия, Эритрея и Белоруссия) проголосовали вместе с Россией против текста, требующего от Москвы «немедленно прекратить применение силы против Украины». С другой стороны, и Запад не получил поддержки. 35 стран из 193 членов воздержались, причем не только огромные Китай и Индия. Не проголосовали за подготовленную Западом резолюцию 17 африканских государств из 35, включая ЮАР, Сенегал, Анголу, Алжир, Мали. А другие страны, такие как Камерун и Марокко, отказались участвовать в голосовании, очевидно, опасаясь негативных для себя экономических последствий. Некоторые столицы проголосовали за резолюцию ООН, одновременно выступив против западных санкций. Это создает риск уменьшения воздействия наших санкций на Россию и создает искушение для незападных стран обойти их. Это касается, например, Турции, члена НАТО, и Бразилии.

Риск отныне состоит в том, что Москва будет извлекать выгоду из своего рода «девестернизации» мировой торговли в ущерб странам, поддерживающим санкции.

Вот мнение Тома Гомара (Thomas Gomart), директора Французского института международных отношений: «Россия — это не Сербия. Хотя она является всего лишь одиннадцатой (а при поправке статистического подсчета, шестой) экономической державой в мире, она экспортирует необходимые всем газ, нефть, гражданскую атомную энергию и пшеницу. Немаловажен для многих стран и экспорт оружия Россией. Всего пять главных позиций».

Она заранее учла тот факт, что может стать объектом санкций, а потому оказалась в состоянии принимать контрсанкции, — отмечает Тома Гомар. — Такая ситуация привела к созданию новой географии вокруг трех больших групп стран: зона Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), страны-члены которой по большей части имеют общую демократическую систему правления и с этих позиций подвергают население России санкциям; страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), не осуждающие Россию и не выдвигающие санкций; и другие, довольно равнодушные к конфликту, за исключением тех случаев, когда они касаются одного из пяти столпов российского стратегического экспорта, — добавляет эксперт. Для американцев и европейцев главная задача Генеральной Ассамблеи ООН будет заключаться в том, чтобы попытаться уменьшить нынешнюю разрозненность.