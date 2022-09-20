CentralAsia (MNG) - Монгольские молодые специалисты создали приложение OKUSURI-AI для японских клиентов.

Недавно выпущена OKUSURI-AI, система поддержки инспекции аптек с искусственным интеллектом.

Монгольская компания Gertech говорит, что их приложение успешно настраивало среди японских аптекеров.

По их словам приложение имеет следующие преимущества:

1.Прочитает рецепт с помощью камеры смартфона и преобразует его в данные. Также возможно считывать несколько QR-кодов одновременно, и вы также можете проверить количество прочитанных QR-кодов.

2.Ручной ввод возможен для рецептов, не имеющих QR-кода.

Также обещают, что в будущем планируют реализовать функцию OCR (функция распознавания символов). После установки они предоставят его бесплатно. * В настоящее время демо-версия OCR включена в качестве теста.

3.Оцифровать рецепты

Преобразует информацию о препарате, указанную в рецепте, в данные и проверьте ее в списке. Рецепты на непатентованные названия также можно заменить на непатентованные препараты, поэтому вы можете перейти на непатентованные препараты одним щелчком мыши.

4.Собранные препараты считываются с помощью камеры, названия лекарств сравниваются с данными штрих-кода, а количество распознается в режиме реального времени с использованием ИИ для проверки ошибок при подборе препаратов и неправильного количества.

5.Фотографии лекарств и рецептов, выданных пациентам, остаются в качестве данных, поэтому, если пациент делает запрос, вы можете проверить изображение и текст.

6.Все проверенные данные останутся в базе данных. Вся информация об инспекциях может управляться со специального сайта. Информацию об инспекции можно искать по каждому ключевому слову. И много другие.

Новое приложение ??монгольской компании Gertech успешно используется в ??Японии



Монгольские молодые специалисты создали приложение OKUSURI-AI для японских клиентов. pic.twitter.com/9HnqKxwu7Q — Bystander Майдар (@Tatarmai) September 19, 2022

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