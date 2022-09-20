Шесть членов мотоклуба «Mongols Outlaw» были арестованы за драку в Австралии

CentralAsia (MNG) - Правоохранительные органы Австралии сообщили, что шестерым членам мотоклуба «Mongols Outlaw»-(«Монголы вне закона») предъявлено обвинение.

26 августа /2022.08.26/ около 21:30 вечера в пабе «Secret Harbour» в Австралии 12 членов мотоклуба «Mongols Outlaw» поссорились с членами банды «Mongrel Mob OMCG», что привело к драке.

Поэтому детективы управления по борьбе с преступностью Австралии с 1 сентября 2022 года провели обыск и арестовали шестерых монгольских членов мотобанды «Mongols Outlaw» за нагнетание страха и драки в общественных местах.

В результате расследование дела продолжается, и они также получили уведомление о запрете в соответствии с «Законом о контроле за алкоголем» страны.

«Отдел по борьбе с преступностью предъявил обвинения нескольким членам мотоциклетной банды Mongols Outlaw после предполагаемого инцидента в лицензированном помещении в «Secret Harbour» 26 августа 2022 года.

Утверждается, что около 21:30 группа из 12 членов OMCG Mongols подошла к группе из трех членов Mongrel Mob OMCG в лицензированном помещении в южном пригороде Перта.

Утверждается, что между двумя группами произошла словесная перепалка, прежде чем произошла насильственная физическая ссора. Это произошло, когда в помещении также присутствовало несколько невиновных посетителей.

Были проведены обширные расследования, в результате которых 1 сентября 2022 года был выдан ряд ордеров на обыск.

В результате расследования шесть монгольских членов OMCG были арестованы и обвинены в различных правонарушениях, в том числе в «публичных драках, вызывающих страх» и «демонстрации знаков различия установленной организации в общественном месте». Это серьезные правонарушения, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы.

Все обвиняемые предстанут перед судом в конце этого месяца. Расследование предполагаемого инцидента продолжается, и могут последовать дополнительные обвинения.

Кроме того, Группа по обеспечению соблюдения лицензий разрабатывает уведомления о запрете в соответствии с Законом о контроле за алкоголем для каждого из вовлеченных лиц», — говорится официальном заявлении Полиции Западной Австралии (Western Australia Police Force).

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