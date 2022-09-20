В родильном доме «Өргөө» открылась лаборатория молекулярной биологии

CentralAsia (MNG) - Родильный дом «Өргөө» открыл молекулярную лабораторию 19 сентября 2022 года при поддержке проекта «Охрана материнского, сексуального и репродуктивного здоровья и прав во время пандемии COVID-19 в Монголии», финансируемого правительством Люксембурга и реализуемого ЮНФПА.

Во время открытия лаборатории глава офиса ЮНФПА в Монголии д-р Халид Шарифи сказал: «Содействие доступу к качественному материнскому здоровью и искоренение предотвратимой смертности матерей и новорожденных лежат в основе Глобального мандата и страновой программы ЮНФПА в Монголии. Глобальная пандемия COVID-19 создала новые проблемы для здоровья матерей, включая необходимость быстрой диагностики и лечения инфекции, которая продолжает ухудшать здоровье женщин во время беременности, родов и послеродовой период. Эта лаборатория предназначена не только для COVID-19. Это расширит возможности выявления ряда инфекций, влияющих на сексуальное и репродуктивное здоровье и приводящих к неблагоприятным материнским и перинатальным исходам».

Лаборатория состоит из 22 видов оборудования, мебели и расходных материалов на сумму около 350 миллионов тугриков. Лабораторное оборудование было поставлено ООО LifeTronik и позволяет проводить молекулярно-биологическую диагностику, которая имеет множество применений в сфере здравоохранения, включая раннее выявление и профилактику ИППП и рака шейки матки.

В рамках проекта «Охрана материнского, сексуального и репродуктивного здоровья и прав во время пандемии COVID-19 в Монголии» в родильных домах Улан-Батора будут созданы еще две лаборатории молекулярной диагностики, которые обслуживают более 30 000 женщин в год.

В глобальном масштабе влияние пандемии COVID-19 на сексуальное и репродуктивное здоровье широко задокументировано из-за сбоев в управлении цепочками поставок противозачаточных средств и задержек в предоставлении качественной специализированной помощи и диагностики, а также раннего выявления осложнений у матери. Таким образом, внедрение передовой молекулярно-биологической диагностики повысит качество диагностических и лечебных услуг для обеспечения безопасного течения беременности и родов.

В партнерстве с Люксембургским агентством по сотрудничеству в целях развития ЮНФПА поддерживает усилия Министерства здравоохранения по искоренению предотвратимой материнской смертности и устранению неудовлетворенных потребностей в планировании семьи в Монголии.

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