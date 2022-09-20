Монголия становится «зеленой» с новым проектом Forward

CentralAsia (MNG) -

Национальный футбольный центр Монголии недавно был модернизирован

В новом проекте FIFA Forward используются экологически чистые материалы

В последние годы монгольский футбол добился успехов на поле и за его пределами.

В этом году во Всемирный день окружающей среды президент ФИФА Джанни Инфантино выступил с видеообращением, запуская кампанию «Зеленая карта для планеты», направленную на повышение осведомленности о защите окружающей среды. В этом послании президент ФИФА призвал к широкой поддержке и действиям по защите окружающей среды и спасению будущего планеты.

Немногим более трех месяцев проекта FIFA Forward в Монголии отразили этот призыв к более активным действиям. Футбольный центр Монгольской федерации футбола (MФФ), место проведения первого в мире отборочного турнира чемпионата мира по футболу FIFA 2022 в Катаре™, прошел экологически чистую реконструкцию поля. В отличие от таких ремонтов в прошлом, в качестве материала для заполнения поля вместо резины использовалась пробка - все это часть вклада в реализацию послания президента ФИФА «Зеленая карта для планеты», как отметил президент MFF Ганбаатар Амгаланбаатар.

«Мы очень рады, что недавно отремонтированное поле является экологически чистым», — сказал он FIFA.com. «Это вклад в кампанию ФИФА «Зеленая карта для планеты». Мы приняли участие в этой кампании, показав нашу грин-карту».

Президент ФИФА вручил грин-карту планете

Благодаря видению президента ФИФА сделать футбол по-настоящему глобальным, руководство мирового футбола в последние годы оказывало постоянную поддержку развитию игры в странах по всему миру. В случае с Монголией в Футбольном центре MФФ намечается еще более масштабный проект — установка всепогодного купола в Центре подготовки национальной сборной, который, как ожидается, будет завершен в ноябре.

После завершения он обеспечит игроков укрытием и защитой во время тренировок в течение долгих и часто снежных зим Монголии. Генеральный секретарь MФФ Төрбаатар Дамбийжав выразил благодарность ФИФА за многолетнюю помощь.

«Мы видели в ФИФА отца мировой футбольной семьи», — сказал он. «Я считаю, что поддержка ФИФА помогает Монгольской федерации футбола вести свою деятельность в соответствии с ФИФА и АФК. Это недавно построенное футбольное поле с газоном принесет радость и счастье футбольным болельщикам».

Прямо в соревновательном использовании

На самом деле футбольный центр MФФ занимает особое место в сердцах монгольских болельщиков. Это был стадион, где их национальная команда обыграла Бруней-Даруссалам со счетом 2:0 в июне 2019 года и одержала памятную победу в первом в мире квалификационном матче на пути к Катару-2022. Несмотря на поражение на выезде со счетом 2:1, «Синие волки» впервые вышли в следующий раунд.

Недавно отремонтированный стадион впервые прошел испытания в качестве места проведения квалификационных матчей группы E Кубка Азии U-20 2023 года, и, помня об отборочных матчах чемпионата мира FIFA, молодежная команда страны начала кампанию, стремясь выйти из группы в котором также принимали участие Республика Корея, Малайзия и Шри-Ланка. Однако, несмотря на неспособность продвинуться вперед, четыре очка, заработанные Монголией после победы со счетом 6:0 над Шри-Ланкой и ничьей 1:1 с Малайзией, показали, какого прогресса они добились.

«Наша победа в квалификации чемпионата мира [против Брунея-Даруссалама] была замечательным моментом», — продолжил Төрбаатар Дамбийжав. «Это вдохновило наших детей играть в футбол. Теперь у нас есть новое поле, которое является экологически чистым как для природы, так и для людей, и я надеюсь, что нашим болельщикам понравится смотреть игры здесь, и наши команды одержат больше побед».

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