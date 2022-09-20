Низкая эффективность монгольской системы прозрачности юридических лиц была опасным признаком для ФАТФ

CentralAsia (MNG) - В течение десятилетия Монголия осуществила ряд взаимосвязанных законов и реформ, касающихся прозрачности корпоративной собственности. У этих усилий есть потенциал для борьбы со всем, от коррупции до антидемократических тенденций в управлении, отмывания денег и финансирования терроризма. В частности, две из этих целей — борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма — в настоящее время имеют больше возможностей для достижения успеха, тогда как другие отстают. Чтобы понять почему, мы раскроем расхождения между целями реформы и организациями, которые их продвигают. Мы также выделяем несколько рекомендаций по продвижению антикоррупционного аспекта реформ, основанных на отчете инициативы «Использование прозрачности для сокращения коррупции» (LTRC) «Бенефициарное владение в Монголии: путь вперед».

В конце 2019 года, когда Монголия была внесена в «серый список» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) юрисдикций с несовершенными системами противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, последствия были настолько серьезными, что страна удвоила свои усилия, чтобы отменить это определение. . Попадание в серый список было четким предупреждением: ФАТФ, ведущая в мире организация по надзору за финансовыми преступлениями, определила, что страна подвергается более высокому риску поддержки отмывания денег и финансирования терроризма, чем другие страны. Но в рекордно короткие сроки — в течение года — Монголия была исключена из серого списка.

Попадание в серый список грозило серией разрушительных международных санкций. В конечном итоге Монголия могла быть занесена в черный список ФАТФ и, следовательно, столкнулась бы с целым рядом санкций. Например, считается, что Пакистан потерял около 38 миллиардов долларов ВВП из-за своего десятилетнего пребывания в сером списке.

Ряд факторов привел к включению Монголии в серый список, в основном из-за недостаточного количества расследований, судебного преследования и соблюдения положений о борьбе с отмыванием денег.

Среди вопросов, по которым ФАТФ настаивала на Монголии, была низкая эффективность ее системы прозрачности в отношении юридических лиц, действующих в стране. Другими словами, его система раскрытия информации о бенефициарном праве была некачественной[1]. Эта неадекватность была опасным признаком для ФАТФ.

По всему миру теневые подставные корпорации находят убежище в странах, где нет надлежащих систем бенефициарной собственности, чтобы переводить и прятать деньги. Они являются основными средствами отмывания денег и финансирования терроризма, что является основным направлением деятельности ФАТФ. По оценкам ФАТФ, компании, работающие в Монголии, были в значительной степени уверены, что общественность или, возможно, даже правительство останутся в неведении относительно того, кто в конечном итоге владеет или контролирует их бизнес. ФАТФ пришла к выводу, что хотя Монголия технически имеет адекватную систему раскрытия информации о бенефициарной собственности, ее эффективность является низкой.

Частично движимая желанием быть исключенной из «серого списка» ФАТФ, Монголия провела ряд реформ, включая поправки к Общему закону о государственной регистрации и введение более строгого правового обязательства по раскрытию информации о бенефициарном праве.

Однако это был не первый случай, когда страна изменила свой режим бенефициарной собственности в ответ на международное давление. Почти десять лет назад усилия по соблюдению стандарта Инициативы прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) также подтолкнули Монголию к улучшению раскрытия информации о бенефициарном праве.

В обоих случаях — соответствие ИПДО и исключение из серого списка ФАТФ — первоначальный всплеск активности прекратился, и реформаторам оставалось только гадать, будут ли достигнуты цели ФАТФ или ИПДО.

В дальнейшем отчет LTRC «Бенефициарное владение в Монголии: путь вперед» подробно описывает ряд следующих шагов и рекомендаций для Монголии, чтобы полностью принять и реализовать прозрачность бенефициарного права. Отчет помогает объяснить ключевой вопрос, в котором сторонники прозрачности бенефициарного права должны быть точны. Прозрачность, за которую они выступают, имеет несколько вариантов использования. Режимы раскрытия информации, созданные для решения одного набора проблем, могут не подходить для решения другого набора.

Возможность общественности или организаций гражданского общества получить доступ к информации о бенефициарной собственности в Монголии была постоянной проблемой. Как отмечается в «A Way Forward», ключевой вывод из интервью авторов заключается в том, что «государственные учреждения более скептически относились к обнародованию информации [о бенефициарной собственности]. Они скорее предпочитают улучшать раскрытие информации о [бенефициарной собственности] межправительственными агентствами для повышения эффективности своих функций/ролей». С точки зрения отмывания денег или финансирования терроризма такое отношение не является изнурительным. В конце концов, борьбой с отмыванием денег или финансированием терроризма в основном занимаются правоохранительные органы.

Усилия Монголии по обеспечению прозрачности бенефициарной собственности были прерывистыми в течение более десяти лет. Тем не менее, когда страна попала в серый список ФАТФ, она отреагировала с готовностью. Она пересмотрела свои законы, касающиеся отмывания денег и финансирования терроризма, повысила эффективность своих следственных и прокурорских органов, а также выделила ресурсы и персонал для выполнения приоритетных задач ФАТФ. При этом Монголия укрепила большую сеть государственных органов, занимающихся борьбой с финансовыми преступлениями, на которых фокусируется ФАТФ.

Между тем, улучшения режима прозрачности бенефициарной собственности, ориентированные на борьбу с коррупцией, замедлились. Например, несмотря на то, что Монголия легализовала реестр бенефициарных владельцев и собрала некоторую информацию о бенефициарных владельцах, как отмечалось ранее, существует много проблем с типом и качеством собираемой информации, а также с отсутствием к ней публичного доступа. Хотя в монгольских организациях гражданского общества есть много сторонников этих улучшений, антикоррупционному сообществу не хватает сильного сторонника прозрачности бенефициарной собственности, и они не могут получить доступ к чему-либо вроде относительно хорошо финансируемой инфраструктуры по борьбе с отмыванием денег, созданной в правительстве. Действительно, некоторые из заинтересованных сторон, опрошенных в «Пути вперед», «утверждали, что личные деловые интересы отдельных членов парламента и других политически значимых лиц могут препятствовать продвижению законодательства, поддерживающего более широкое раскрытие [бенефициарной собственности]».

В июне 2022 года Монголия начала свое участие в программе «Открытие добывающих предприятий» после принятия нового закона о раскрытии информации о бенефициарном праве, вступившего в силу в том же месяце. В ближайшие годы у Монголии будет возможность включить рекомендации «Пути вперед» в рамках этой программы и по мере реализации своей национальной стратегии по борьбе с коррупцией.

источник: brookings.edu

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