Западно-монгольский аймак вводит карантин из-за бубонной чумы

CentralAsia (MNG) - Администрация губернатора аймака в понедельник сообщила, что один сомон аймака Ховд Монголии был закрыт на карантин из-за бубонной чумы.

В ведомстве заявили, что решение было принято после того, как в сомоне Мөст аймака был подтвержден случай бубонной чумы после того, как на прошлой неделе инфицированный человек съел мясо сурка.

Хотя охота на сурков в Монголии запрещена законом, многие считают грызунов деликатесом и игнорируют закон.

Семнадцать из 21 аймаков Монголии подвержены риску бубонной чумы, сообщил Национальный центр зоонозных заболеваний страны.

Бубонная чума — это бактериальное заболевание, которое может распространяться блохами, живущими на диких грызунах, таких как сурки.

По данным Всемирной организации здравоохранения, болезнь может убить взрослого человека менее чем за 24 часа, если ее вовремя не лечить.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения