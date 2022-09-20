Проходит 17-я ярмарка «Зеленые дни осени» в Улан-Баторе. Фото

CentralAsia (MNG) - Ярмарка «Зеленые дни осени» проходит на Центральном стадионе с 19 по 25 сентября. Мероприятие организуется уже 17-й год Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, городским правительством Улан-Батора, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, Всемирный банк и АБР.

На ярмарке фермеры из столицы и 21 аймаков, а также местные производители предлагают свежий урожай, мед и выпечку.

«50 процентов всей рабочей силы работает в сельскохозяйственном секторе, на долю которого приходится 30 процентов ВВП. Как министр продовольствия и сельского хозяйства я стремлюсь создать условия для производства высокоэффективной конечной продукции с использованием новых технологий», - говорится в сообщении министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности.

Представитель ЮНФАО в Монголии Винод Ахуджа подчеркнул: «В эту эпоху глобализации образ жизни становится все более и более взаимозависимым. Обеспечение безопасности пищевых продуктов, безотходная заготовка и хранение, защита биологического разнообразия от антропогенного воздействия, здоровое питание стали важнейшим делом. Никто не должен остаться в стороне от этого изменения, поскольку мы взаимозависимы. ЮНФАО работает вместе с правительством Монголии над обеспечением продовольственной безопасности и устранением дефицита питательных веществ. Следует уделять внимание тому, как продукты обрабатываются, собираются, распределяются и потребляются».

Совместное мероприятие, которое проводится уже в 17-й раз, открыл Председатель Великого Государственного Хурала Занданшатар Гомбожав. Спикер ВГХ подчеркнул, что крайне важно обеспечить население продуктами питания, отвечающими потребностям организма и здоровой жизни людей.

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