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В аймаке Өвөрхангай из чистого коровьего молока делают различные конфеты

CentralAsia (MNG) -  Г. Хаянхярваа, директор компании «Хужирт Цагаан», сказала: «Это началось как домашнее производство в 2017 году и расширилось до компании в 2020 году. Всего с пользой для животных производится более 20 продуктов. Экоконфеты производятся путем обогащения питательными веществами чистого коровьего молока и сыворотки грецкими орехами, облепихой и черникой без красителей, заменителей вкуса и химических стабилизаторов. Получен официальный патент и сертификат соответствия от Ведомства интеллектуальной собственности. Главной особенностью нашей продукции является то, что 87 процентов испарения воды из чистого молока монгольских коров, которое ферментируется 60-70 видами натуральных растений. Производится в сомоне Хужирт аймака Өвөрхангай. Имеются филиалы в сомоне и в столичном районе Баянгол».

Молоко является основным сырьем для эко-конфеты компании «Хужирт Цагаан». Она покупает молоко более чем в 20 семьях своего сомона.

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