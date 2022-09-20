Президент Хурэлсух Ухнаа принимает участие в 77-й сессии ГА ООН

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа принимает участие в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, США, с 19 по 24 сентября.

В этом году сессия Генеральной Ассамблеи ООН пройдет под девизом «Переломный момент: преобразующие решения взаимосвязанных проблем».

Президент Монголии примет участие в общем стебле конференции и выступит с речью, в которой изложит позицию Монголии по актуальным вопросам международных отношений.

Кроме того, состоится двусторонняя встреча с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и главами государств и правительств ряда стран.

Более 100 политических лидеров заявили об очном участии в 77-й сессии Генассамблеи ООН.

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