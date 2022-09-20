Опубликован антикоррупционный отчет Монголии за первое полугодие 2022 г. на английском языке

CentralAsia (MNG) - Независимый орган по борьбе с коррупцией Монголии подготовил отчет о борьбе с коррупцией за первое полугодие 2022 года на английском языке, в котором содержится информация о реализации комплексных мер по укреплению правосудия, обеспечению открытости и прозрачности деятельности государственных организаций, устранению бюрократии, выявлению коррупционных преступлений, совершению запросы и расследований, регистрации, хранении и проверке деклараций об имуществе и доходах.

Отчет о борьбе с коррупцией за первое полугодие 2022 года включал Закон о борьбе с коррупцией, Закон о регулировании публичных и частных интересов на государственной службе и предотвращении конфликта интересов, Национальную программу по борьбе с коррупцией и стратегический план организации, а также статистические данные о результаты реализации целей на 2022 год.

Печатная версия доклада была направлена в Секретариат Великого Государственного Хурала (парламента), Офису Президента Монголии, Секретариат Правительства, Секретариат Конституционного суда, Генеральный совет судебной власти, Генеральную прокуратуру, Министерство иностранных дел, посольства Монголии за рубежом, ООН и поставляются в посольства иностранных государств в Монголии, консульские отделы и постоянные представительства международных организаций.

Отчет разработан и опубликован на английском языке, доступен и получен по ссылке iaac.mn.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения