В Монголии пройдет международный форум по развитию глобального экспорта

г-жа Дороти (Нгамби) Тембо и советники президента Монголии

CentralAsia (MNG) - Советник президента Монголии по экономической политике Б. Даваадалай, советник по правовой политике А. Бямбажаргал и советник по экологической политике Н. Батхуу встретились с представителями во главе с Дороти (Нгамби) Тембо, заместителем директора Международного торгового центра в Женеве, Швейцария.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по организации международного форума по развитию мирового экспорта в Улан-Баторе в 2023 году под эгидой президента Монголии.

Стороны согласились, что сотрудничество, взаимопонимание, деловые предложения и инициативы важны для поддержки развития экспорта не только в Монголии, но и в регионе и мире.

Советники президента отметили важность организации международного форума в Улан-Баторе, особенно в то время, когда Монголия уделяет особое внимание быстрому увеличению экспорта в короткие сроки.

Подчеркнуто, что данный форум внесет важный вклад в реализацию инициированной монгольским президентом цели борьбы с изменением климата, обеспечения продовольственной безопасности и безопасности, становления страной-экспортером продовольствия в регионе.

В международном форуме развития мирового экспорта принимают участие лучшие мировые эксперты, политики и инвесторы.

Сейчас важно разобраться в текущей мировой ситуации, оценить особенности работы с внутренными и зарубежными рынками, с которыми активизируется сотрудничество. Форум позволит это сделать.

Дороти (Нгамби) Тембо (родилась 28 декабря 1961 г.), замбийский экономист и торговля и развитие эксперт. В настоящее время она исполняет обязанности исполнительного директора Международного торгового центра (ITC), совместного агентства Организации Объединенных Наций и Всемирной торговой организации . Она занимала должность заместителя исполнительного директора ИТЦ с июня 2014 года по январь 2020 года.

Тембо была исполнительным директором Enhanced Integrated Framework с октября 2008 года по октябрь 2013 года. Она также занимала несколько руководящие должности в Правительстве Замбии, в частности, в качестве главного торгового представителя и директора по внешней торговле в Министерстве коммерции, торговли и промышленности Замбии с 2004 по 2008 год.

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