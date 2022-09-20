Елизавету II похоронили в Виндзоре. Фото

CentralAsia (CA) - В мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзорском замке прошла церемония похорон королевы Великобритании Елизаветы II, говорится на сайте королевской семьи. Она похоронена вместе с мужем принцем Филиппом.

Перед этим с гроба сняли корону, скипетр и державу. Их передали главному священнику Виндзора, но затем королевский ювелир доставит эти предметы в Лондонский Тауэр, где хранятся императорские драгоценности.

Публичные мероприятия по случаю похорон королевы завершились.

Частная погребальная служба состоялась поздно вечером 19 сентября. На ней присутствовали король Карл III и члены королевской семьи. В часовне, где похоронена Елизавета II, покоятся ее родители король Георг VI и королева Елизавета, а также захоронен прах ее сестры принцессы Маргарет.

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Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии 8 сентября. Ей было 96 лет. Она правила королевством на протяжении 70 лет. 19 сентября отдать дань памяти в британскую столицу со всего мира съехались около 500 высокопоставленных гостей. На последний прием к королеве пришли все ныне живущие премьер-министры Великобритании.