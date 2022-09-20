Миссия ОДКБ выработала предложения по деэскалации на границе Армении и Азербайджана

Анатолий Сидоров

CentralAsia (CA) - В Министерстве обороны Армении 19 сентября, состоялась встреча по итогам работы передовой группы миссии ОДКБ в Армении. В Объединенном штабе ОДКБ сообщили, что группа выработала предложения по деэскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе.

«Генерал-полковник Анатолий Сидоров, возглавляющий передовую группу, проинформировал министра обороны Армении Сурена Папикяна о результатах анализа обстановки в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана, об основных выводах и предложениях по соответствующим мерам. Состоялся откровенный, конструктивный обмен мнениями. Выработанные предложения направлены на деэскалацию возникшей напряженности»,— сообщили в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ. В ведомстве отметили, что после встречи в Минобороны передовая группа миссии ОДКБ убыла в Москву.

Представители ОДКБ прибыли в Армению 15 сентября. 17 сентября передовая группа миссии ОДКБ посетила несколько участков на границе Армении и Азербайджана. Специалисты провели мониторинг обстановки на нескольких участках, прилегающих к границе с Азербайджаном. Эскалация на границе Армении и Азербайджана произошла в ночь на 13 сентября.