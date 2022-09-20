В Бухаре на развитие паломнического туризма выделят $3,6 млн

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане президент поставил перед чиновниками задачу по утверждению программы привлечения не менее 1 млн туристов в год.

Министерству финансов Узбекистана поручено выделить 40 млрд сумов (более $3,6 млн) в местный бюджет на улучшение инфраструктуры объектов паломнического туризма в Бухаре, сообщает пресс-служба президента РУз.

В свою очередь, Министерству туризма и культурного наследия поручено увеличить количество авиарейсов из Индонезии, Малайзии, Индии, Пакистана, Бангладеш и арабских стран с высоким потенциалом паломнического туризма в Самарканд, Бухару и Ташкент.

Перед чиновниками также поставили задачу полностью задействовав потенциал более 1 200 святынь в Узбекистане.