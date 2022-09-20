В Узбекистане с 2023 года внедрят систему tax free

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил профильным ведомствам внедрить с 1 января 2023 года систему tax free для иностранных туристов. Об это сообщил пресс-секретарь Мирзиёева Шерзод Асадов.

«Несмотря на то, что с момента подписания решения о введении систем duty free и tax free прошло уже три года, допускаются проволочки. Эти системы должны быть полностью введены в действие с 1 января 2023 года», - говорится в сообщении со ссылкой на выступление главы республики на видеоселекторном совещании по развитию въездного и внутреннего туризма. Асадов отметил, что президент поручил пересмотреть все ограничения, препятствующие развитию въездного туризма.

По данным пресс-секретаря, соответствующим ведомствам также поручено перевести временную регистрацию иностранных туристов на процедуру онлайн-уведомления.