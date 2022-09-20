В Туркменистане средний размер пенсии составляет $37

CentralAsia (TM) - В Туркменистане по состоянию на 2022 год насчитывается 524,3 тысячи пенсионеров, а средний размер их пенсии — 703,1 маната ($37 по рыночному курсу). Об этом говорится в шестом периодическом докладе, представленном Туркменистаном в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин в конце июля.

В сравнении с 2018 годом и число пенсионеров, и размер выплат выросли. Четыре года назад в Туркменистане проживали 457,4 тысячи пенсионеров, получавшие в среднем по 477,1 манатов ($34 по тогдашнему курсу) ежемесячно.

Женщин пенсионного возраста в Туркменистане больше, чем мужчин — 62,3%. При этом средний размер их пенсий меньше: 599,3 маната ($31,5).

Средний уровень зарплаты в Туркменистане — 2 тысячи манатов, и даже обладатели такого дохода вынуждены экономить на еде. По отзывам граждан, более-менее расслаблено жить позволяет доход на уровне 3-4 тысяч манатов. Что же касается 703 манатов, то прожить на такую сумму практически невозможно.

Для сравнения, в Узбекистане минимальный размер пенсии по возрасту в 2022 году равняется 633 тысячам сумам, что эквивалентно $58. То есть в долларовом выражении даже минимальная пенсия в Узбекистане больше среднего дохода пожилых туркменистанцев. А средней для Узбекистана по состоянию на начало года (еще до повышения минимального размера) считалась пенсия в размере 700-800 тысяч сумов ($64-73).

В Казахстане ситуация еще лучше. Там пенсионеры получают в среднем 105 тысяч тенге ($221), а минимальная пенсия равняется 48 тысяч тенге ($101).

В Кыргызстане средний размер пенсии — 6300 сомов ($78), что тоже намного больше туркменского варианта. Минимальной в Кыргызстане считается пенсия в размере 1500 сомов ($18,5).

И только в Таджикистане дело обстоит хуже, чем в Туркменистане. Там средний размер пенсии в 2022 году равняется 320 сомони ($31). То есть пожилые таджикистанцы получают в среднем на 6 долларов меньше туркменистанцев.