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Путин пытается закончить конфликт в Украине как можно быстрее, - Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Россия стремится как можно быстрее завершить конфликт в Украине. Такой вывод он сделал после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Узбекистане.

«У меня были расширенные встречи с Путиным в Узбекистане. Я понял, что они пытаются завершить это как можно скорее. Эта ситуация — большая проблема»,— сказал Эрдоган телеканалу PBS (цитата по Anadolu).

По его словам, стороны заключили «соглашение об обмене 200 пленных». «Это хорошее достижение… С другой стороны, наши друзья и технический персонал, всесторонне занимаются вопросами по агропродукции. И это, конечное же, хороший ход событий. Но здесь важно, чтобы и Украина проявляла одинаковое с Россией понимание и отныне необходимо быть обоюдно настроенными, чтобы остановить эти конфликты, эту войну»,— добавил президент Турции.

Эрдоган отметил, что ведет переговоры как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. По его мнению, для достижения результата нужно говорить с двумя президентами, «а не выступать на стороне одного из них». «Конечно, важно и это видеть, люди гибнут не только с украинской стороны, но и с российской»,— добавил он.

Российско-украинские переговоры были приостановлены в мае. Последняя очная встреча делегаций состоялась в Стамбуле 29 марта

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