Армения заявила о 207 погибших и пропавших без вести в результате боев с Азербайджаном

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CentralAsia (CA) - Число погибших и пропавших без вести вследствие эскалации обстановки на армяно-азербайджанской границе 13–14 сентября достигло 207 человек. Среди них три погибших мирных жителя, местонахождение еще двух гражданских лиц остается неизвестным. 293 военнослужащих и три гражданских лица получили ранения. 20 военнослужащих попали в плен.

Такую информацию пресс-служба офиса премьер-министра Армении Никола Пашиняна обнародовала 19 сентября, по итогам заседания Совета безопасности страны.

В сообщении указывается, что в ночь на 13 сентября вооруженные силы Азербайджана «предприняли широкомасштабную агрессию против суверенной территории Армении с применением крупнокалиберного оружия, артиллерии, ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов». Отмечается, что вооруженные силы Азербайджана обстреляли «36 населенных пунктов, в том числе общины Горис, Сисиан, Капан, Джермук, Варденис, Тех, Гегамасар, в результате чего было частично или полностью разрушено 192 жилых дома, три гостиницы, две школы, одно медицинское учреждение, один зал торжеств, четыре хлева». «Повреждено семь объектов электросетевого хозяйства, пять объектов инфраструктуры водоснабжения, три газопровода, один мост, две автомобильные дороги, одна улица. Были также обстреляны две машины скорой помощи, четыре частных автомобиля»,— говорится в сообщении армянской стороны.

Вооруженные силы Азербайджана проникли на территорию Армении по нескольким направлениям, отметили в Совбезе республики. И добавили: хотя «нападение Азербайджана было остановлено, военно-политическая обстановка остается напряженной». По оценке армянской стороны, проводимая Азербайджаном «агрессивная политика направлена на срыв усилий по установлению мира в регионе, открытию региональных коммуникаций, всеобъемлющему урегулированию нагорно-карабахской проблемы и на навязывание Армении силовых решений».

В свою очередь, азербайджанская сторона приводит иную версию причин происшедшего.

Ранее в Баку заверили, что вся ответственность за эскалацию лежит на вооруженных силах Армении, которые на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской границы «совершили широкомасштабные диверсии». А точнее, занимались минированием путей снабжения азербайджанских войск. «Принимаются необходимые меры для того, чтобы заглушить огневые точки вооруженных сил Армении и не допустить расширения масштаба боевых столкновений»,— отметили в ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана. Позднее сообщалось, что погибли 79 азербайджанских военнослужащих.

16 сентября на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным его азербайджанский коллега Ильхам Алиев заявил: «Боестолкновения продолжались менее восьми часов, и то, что они остановились,— хотя не сразу армянская сторона стала выполнять режим прекращения огня, но в целом уже около двух суток режим прекращения огня соблюдается,— говорит о том, что ни у Армении, ни у Азербайджана не было намерений широкомасштабной эскалации». По словам Алиева, «пограничные конфликты случаются, к сожалению», но «главное, что удалось стабилизировать ситуацию и перевести ее в мирное русло».