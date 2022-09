ISW: Украинские войска продолжают наносить удары по российским военным объектам в Херсонской области (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 19 на 20 сентября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, украинские войска продолжают наносить удары по российским военным, транспортным и тыловым объектам в Херсонской области.

Выводы института:

Украинские силы, вероятно, продолжают ограниченные и локальные наступательные операции через реку Оскол и на линии Лиман-Ямполь-Белогоровка.

Российские войска продолжают наземные атаки южнее Бахмута.

Украинские и российские источники определили три района кинетической активности 19 сентября: к северо-западу от города Херсон, возле украинского плацдарма на реке Ингулец и на севере Херсонской области в районе Ольхина.