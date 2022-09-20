С начала военных действий в Украине погибли 5916 мирных жителей, - ООН

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CentralAsia (CA) - Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обновило данные о жертвах вооруженного конфликта в Украине среди мирного населения. По информации международной организации, с 24 февраля в стране погибли 5916 человек, 8616 получили ранения.

Среди погибших: 2306 мужчин, 1582 женщины, 156 девочек и 188 мальчиков, а также 35 детей и 1649 взрослых, пол которых пока неизвестен. Среди пострадавших: 1810 мужчин, 1327 женщин, 187 девочек и 259 мальчиков, а также 217 детей и 4816 взрослых, чей пол пока не определили.

3540 погибших и 4682 раненых, по данным ООН, приходятся на Донецкую и Луганскую области. 369 погибших и 1326 раненых — на территорию, подконтрольную вооруженным силам России и Луганской и Донецкой народных республик. 2376 погибших и 3934 пострадавших — на другие области Украины (Киев, Черкассы, Чернигов, Ивано-Франковск, Харьков, Херсон, Кировоград, Киев, Николаев, Одесса, Сумы, Запорожье, Днепропетровск, Хмельницкий, Полтава, Ровно, Тернополь, Винница, Волынь и Житомирскую область).