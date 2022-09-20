США хотят отдать афганские самолеты Узбекистану и Таджикистану в обмен на помощь в борьбе с терроризмом, - Politico

CentralAsia (TJ) - США ведут переговоры о передаче Узбекистану и Таджикистану афганских 46 военных самолетов. В обмен Вашингтон хочет заручиться помощью этих стран в борьбе с террористами в Афганистане, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Речь идет о самолетах, которые пилоты афганских ВВС доставили в Узбекистан и Таджикистан после захвата Кабула «Талибаном» (запрещенная в РФ террористическая организация). В их числе — самолеты C-208, легкие штурмовики A-29 Super Tucano, вертолеты Ми-17, Ми-25 и UH-60 Black Hawk. Талибы настаивают, что эти транспортные средства являются собственностью Афганистана, и требуют их вернуть. Власти Узбекистана и Таджикистана утверждают, что это собственность США, и возвращать ее отказываются.

По словам собеседников Politico, Вашингтон хочет использовать самолеты «в качестве рычага», чтобы закрепиться в регионе, где американские военные больше не присутствуют. США намерены предоставить правительствам Узбекистана и Таджикистана несколько самолетов в обмен на неофициальное соглашение об «углублении отношений в области безопасности» и борьбе с терроризмом.

Как пишет Politico, такая сделка «может включать в себя что угодно — от расширения обмена разведданными до размещения войск или самолетов в этих странах в долгосрочной перспективе». Пока «наиболее вероятно», что соглашение будет предусматривать доступ к имеющимся у Узбекистана и Таджикистана сведениях о террористических сетях в Афганистане. Представитель Госдепа никак не прокомментировал эту информацию.

Как отметил чиновник из американского Минобороны, обе страны, «безусловно, очень заинтересованы» в том, чтобы получить эти самолеты.

Politico напомнила о том, что Узбекистан тесно сотрудничал с США после терактов 11 сентября 2001 года, когда начал сдавать в аренду авиабазу Карши-Ханабад для операций в Афганистане. Однако это соглашение было разорвано из-за давления со стороны России. При этом новая договоренность о базировании США в Узбекистане потребует изменения законодательства, то есть отмены запрета на размещение на своей территории иностранных военных баз.

В свою очередь Таджикистан после терактов 11 сентября разрешал американским военным самолетам делать дозаправку в аэропортах страны. Но затем страна вступила в Организацию Договора о коллективной безопасности и разместила на территории российскую военную базу, пишет издание.

Талибы захватили власть в Афганистане в середине августа прошлого года. 31 июля 2022-го в результате контртеррористической операции вооруженных сил США в Кабуле был убит Айман аз-Завахири, главарь «Аль-Каиды». Вашингтон после этого заявил о готовности наносить новые удары по террористам в Афганистане.

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