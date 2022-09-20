В Самарканде цифровизировали систему безопасности города перед саммитом ШОС

CentralAsia (UZ) - Для обеспечения безопасности глав государств и других участников саммита ШОС в Самарканде была внедрена профессиональная система безопасности для масштабных мероприятий. Раньше радиосеть Самарканда имела ограниченное покрытие и не предоставляла возможности общения сотрудникам разных ведомств, передает stv.uz.

Существующая местная радиосеть общественной безопасности имела ограниченное покрытие, и сотрудники различных государственных органов не могли общаться друг с другом. Это снижало эффективность их повседневной работы и реагирования на чрезвычайные происшествия.

Новая система должна была быть способна охватить весь город, а также обеспечивать оперативную и экстренную связь для обеспечения безопасности всех участников саммита.

Модернизацией системы безопасности Самарканда занимались крупный поставщик коммуникационных технологий и решений — китайская компания Hytera Communications Corporation Limited — и АО «Узэлектроаппарат-Электрощит». Hytera является поставщиком коммуникационных решений для саммита ШОС в 2021 г. в Душанбе, зимних Олимпийских игр в Сочи (2014 г.) и Пекине (2022 г.), саммита G20 в Ханчжоу.

Для оперативной и экстренной связи сотрудники ответственных ведомств получили несколько тысяч радиостанций DMR, несколько комплектов базовых станций, несколько сотен видеорегистраторов, а также систему диспетчеризации и другие устройства. Новое оборудование совместимо с имеющимися аналоговыми радиостанциями, что позволяет плавно перейти к цифровому стандарту.

Внедренная в преддверии саммита ШОС система коммуникации будет использоваться в дальнейшем для повседневного обеспечения безопасности в городе.