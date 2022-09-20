Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 612 млн человек

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CentralAsia (CA) - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 612 406 617, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 527 888 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 95 713 363 и 1 053 840.

Индия - 44 543 089 и 528 370.

Франция - 35 138 509 и 155 783.

Бразилия - 34 592 163 и 685 424.

Германия - 32 740 593 и 149 079.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника составил 838. США на 1 млн жителей скончались 3 221 человек, в Индии 375, Бразилии - 3 175, Франции - 2 359, Германии - 1 767.