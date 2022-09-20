экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Генсек ООН надеется на соблюдение Арменией и Азербайджаном режима прекращения огня

CentralAsia (CA) -  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Нью-Йорке выразил надежду на сохранение режима прекращения огня между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Генеральный секретарь выразил надежду на то, что прекращение огня будет соблюдаться, и подчеркнул поддержку ООН всех усилий по мирному урегулированию напряженности между двумя странами.

«Генсек и глава МИД Азербайджана обсудили сотрудничество страны и ООН. Они также обменялись мнениями о событиях на границе между Арменией и Азербайджаном. Генеральный секретарь выразил надежду на то, что режим прекращение огня будет соблюдаться, и подчеркнул поддержку ООН всех усилий по мирному урегулированию напряженности между двумя странами», - говорится в сообщении.

На встрече стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, которые находятся в повестке дня ООН.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Золотовалютные резервы Узбекистана достигли минимума с мая 2021 года
  • В Казахстане ожидаются заморозки, пыльная буря и гроза 
  • Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ почтил память Королевы Елизаветы II, оставив запись в книге соболезнований в Лондоне


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com