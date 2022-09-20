Генсек ООН надеется на соблюдение Арменией и Азербайджаном режима прекращения огня

CentralAsia (CA) - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Нью-Йорке выразил надежду на сохранение режима прекращения огня между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Генеральный секретарь выразил надежду на то, что прекращение огня будет соблюдаться, и подчеркнул поддержку ООН всех усилий по мирному урегулированию напряженности между двумя странами.

«Генсек и глава МИД Азербайджана обсудили сотрудничество страны и ООН. Они также обменялись мнениями о событиях на границе между Арменией и Азербайджаном. Генеральный секретарь выразил надежду на то, что режим прекращение огня будет соблюдаться, и подчеркнул поддержку ООН всех усилий по мирному урегулированию напряженности между двумя странами», - говорится в сообщении.

На встрече стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, которые находятся в повестке дня ООН.

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