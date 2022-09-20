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Эрдоган заявил, что не будет отчитываться перед ЕС за позицию по ШОС
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) -  Анкара не намерена отчитываться перед Евросоюзом за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу PBS.

«Европейский союз будет сдерживать нас 52 года, не позволит нам присоединиться к нему, а потом спросит: «Почему он встретился с этой страной, почему встретился с другой?» Я буду вести переговоры. Проводя эти переговоры, мы на данный момент не подотчетны Европейскому союзу», — сказал турецкий лидер (цитата по Yeni Şafak).

На вопрос журналиста, частью чего хочет быть Турция — Запада или Востока, Эрдоган ответил, что у Анкары налажен диалог со всеми странами мира, встречи проходят с президентом России Владимиром Путиным, главой КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, «потому что мы все часть этого мира».

Саммит ШОС проходил 15–16 сентября в Узбекистане. По его итогам Эрдоган, который прибыл туда по приглашению Путина, заявил о намерении Турции стать членом организации в ближайшие годы. «Уже очевидна решающая роль азиатского континента в мировой экономике», — подчеркивал он.

ШОС в 2001 году основали лидеры Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Среди целей организации названы укрепление стабильности и безопасности, борьба с терроризмом, развитие экономического сотрудничества, энергетического партнерства и научного и культурного взаимодействия.

Эрдоган на саммите ШОС провел двусторонние переговоры с лидерами России, Монголии, Индии, Узбекистана, Пакистана, Ирана, Китая, Азербайджана, Китая и оценил их как плодотворные. В частности, одной из тем разговора с Путиным стали безопасные коридоры для вывоза украинского зерна. Турецкий президент отметил, что согласен с российским коллегой в том, что продовольствие следует в первую очередь направлять в бедные страны.

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