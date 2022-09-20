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Глава МИД Узбекистана и генсек ФАО обсудили в Нью-Йорке продовольственную безопасность

CentralAsia (UZ) -  19 сентября в Нью-Йорке на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций состоялась встреча министра иностранных дел Владимира Норова с генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюйом.

Генеральный директор ФАО высоко оценил современный прогресс Узбекистана и заверил о готовности Организации оказывать всяческое содействие в реализации совместных проектов по вопросам обеспечения продовольственной безопасности, борьбы с климатическими изменениями, диверсификации сельского хозяйства, внедрении водосберегающих технологий.

Норов заявил, что Узбекистан рассматривает ФАО как важную глобальную многостороннюю платформу для достижения Целей устойчивого развития, сообщает пресс-служба МИД РУз.

Портфель ФАО в Узбекистане достиг 59 национальных, региональных и глобальных проектов на общую сумму $65 млн.

Цюй Дунъюй поддержал выдвинутую президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым на Саммите ШОС в гСамарканде инициативу о проведении в 2023 г. Международной конференции по продовольственной безопасности.

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