В Иране третий день продолжаются протесты после гибели 22-летней девушки, задержанной полицией нравов. Видео

CentralAsia (CA) - Жители Ирана третий день подряд выходят на улицы по всей стране в знак протеста после гибели Махсы Амини, задержанной полицией нравов за неправильно надетый хиджаб, передает DW.

После гибели 22-летней иранки Махсы Амини в Тегеране разрастаются протесты против действий стражей порядка, которые, как предполагается, жестоко избили девушку из-за якобы неправильно надетого хиджаба.

On Sunday Sept 18, I joined over 100 members of the Iranian Community in #Ottawa at a vigil for #MahsaAmini. This beautiful, innocent soul was murdered by the illegitimate & terrorist Islamic Regime in Iran because she wasn't wearing her MANDATORY hijab properly.#مهسا_امینی pic.twitter.com/yfK7MyVEKw — Goldie Ghamari, MPP (@gghamari) September 20, 2022

В интернете размещается все больше фотографий и видео, на которых известные иранки появляются с остриженными волосами в знак солидарности с погибшей Амини.

Сообщается, что пять человек были убиты во время демонстраций в курдском регионе Ирана, после того как силы безопасности открыли огонь по протестующим.

This is a Tehran. Women removed their hijab alongside men chanting death of dictator. #MahsaAmini Became a symbol of resistance not only against forced hijab but religious dictatorship.#مهسا_امینی pic.twitter.com/pDjr6uTAAW — Masih Alinejad ?️ (@AlinejadMasih) September 19, 2022

Также поступали сообщения о перебоях в работе интернета в Тегеране и курдских районах страны, а также о разгоне толпы полицией в столице.

Британская наблюдательная группа NetBlocks подтвердила «почти полное ограничение интернет-соединения в Санандадже, столице провинции Курдистан на западе Ирана».

Girls in Iran Burn their Hijab publicly in protest against Murderer Regime of Radicals Forcing #Hijab on them.Girls shout BIG NO to Forced Hijab in Widespread Anti-Hijab protest after Morality Police Monsters killed #MahsaAmini in #Iran . Girls spark revolution against oppression pic.twitter.com/IBg0BiUmLm — Jyot Jeet (@activistjyot) September 20, 2022

Международная правозащитная группа Hengaw заявила, что два человека были убиты во время протестов в курдском городе Дивандарре. Иранские официальные лица отвергли некоторые сообщения о смерти, заявив лишь, что были произведены аресты.

Кроме того, гибель Махсы Амини вызвала многочисленные протесты за пределами Ирана. Среди прочих ее прокомментировали помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и спецпосланник по Ирану Роберт Малли.

В свою очередь полиция в Иране отвергает любую причастность к смерти Амини и опубликовала кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, что девушка внезапно потеряла сознание в полицейском участке и не подвергалась физическому насилию.

The Greater #Tehran Police published CCTV footage showing what happened to the Iranian young woman "#MahsaAmini" while she was in the police station and suddenly collapsed.

The footage prove that she was not subjected to any physical violence. pic.twitter.com/ctYxRm3qaM — Ibrahim Muhammad (@IbrahimDSY1) September 19, 2022

Обвинения в этой связи безосновательны, заявил глава полиции Тегерана Хасейн Рахими. Он также указал, что полиция всегда прилагает усилия, чтобы подобных случаев не происходило, и видит своей задачей напоминать женщинам об их дресс-коде.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси поручил в срочном порядке провести официальное расследование причин смерти Махсы Амини. Однако накал страстей пока не спадает.