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МИД Армении заявил о готовности наладить отношения с Азербайджаном
Арарат Мирзоян
Арарат Мирзоян

CentralAsia (CA) -  Армения готова к нормализации отношений с Азербайджаном. Об этом сообщил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Министр Мирзоян подтвердил готовность армянской стороны участвовать в процессе всесторонней нормализации отношений», — сказано в сообщении на сайте армянского МИДа.

Во время встречи глава ведомства потребовал вывести войска Азербайджана с территории Армении и задействовать международные механизмы для деэскалации, а также решить гуманитарные вопросы, в том числе репатриировать военнопленных.

В ночь на 13 сентября Минобороны Армении сообщило об обстрелах приграничной территории со стороны Азербайджана. В Баку утверждают, что это ответные меры на обстрел со стороны Армении, который якобы произошел 12 сентября. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщал, что Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня с 20:00 по местному времени 14 сентября. По его словам, какого-либо документа или соглашения, которое готовится к подписанию с Баку, пока не существует.

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