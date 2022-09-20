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В России за сутки выявили 46,4 тыс. случаев COVID

CentralAsia (KZ) -  В России за сутки выявили 46 474 новых случая COVID-19, передает оперативный штаб.

Количество госпитализаций за сутки составило 4 651 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 126,4%.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 79 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в пяти регионах страны. Ситуация осталась без изменений в одном субъекте. Накануне штаб сообщал о госпитализации 2 054 человек.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 49 488 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 3 014. Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 12-13 марта, когда выявлялось менее 50 тыс. заболевших, тогда распространение болезни сокращалось.

Число госпитализированных за сутки держится примерно на том же уровне, что и в марте, когда регистрировалось схожее число выявленных случаев.

Смертность от COVID-19 в сентябре значительно ниже, чем в марте; в тот период фиксировалось более 500-600 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умерли 98 человек, накануне сообщалось о 91 умершем.

«Выздоровели за сутки 52 194 человека, или на 35,2% больше в сравнении с 19 сентября», - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 20 535 057 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 386 234 умерших и 19 477 825 выздоровевших.

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